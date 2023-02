Acusações de abuso sexual e racismo ameaçam escalação de astro na segunda temporada de ‘Wandinha’

O intérprete do personagem Xavier Thorpe virou notícia na imprensa mundial depois que acusações de abuso sexual e racismo foram feitas contra ele nas redes sociais. Duas supostas vítimas contaram que o ator da badalada série organizava festas só para deixar as meninas bêbadas para que ele e seus amigos praticassem a violência.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Netflix anunciou oficialmente a segunda temporada de “Wandinha”, o 2º maior de sucesso de audiência em língua inglesa da plataforma, no último dia 6 de janeiro. Mas a escalação de Percy Hynes White, 21, o astro de produção ao lado de Jenna Ortega, está ameaçada.

O intérprete do personagem Xavier Thorpe virou notícia na imprensa mundial depois que acusações de abuso sexual e racismo foram feitas contra ele nas redes sociais. Duas supostas vítimas contaram que o ator da badalada série organizava festas só para deixar as meninas bêbadas para que ele e seus amigos praticassem a violência.



O usuário do Twitter @milkievich foi o primeiro a fazer postagens contando os casos. Depois, vários internautas começaram a investigar os perfis do ator e novos detalhes vieram à tona. Outra suposta vítima chegou a compartilhou seu relato. “Dói ver este homem aos olhos do público e admirado por centenas de milhares de meninas”, escreveu.



“Ele me deixou ser estuprada em seu porão e, quando me ligou sobre isso, estava mais preocupado com a polícia e não se eu estava bem”, continuou. Outra pessoa relatou vários acontecimentos envolvendo Hynes desde a época em que estudava em um colégio de Toronto, no Canadá, que aparentemente estão sendo investigados. Internautas também acusam o ator de seguir supostamente páginas supremacistas.



Depois dessas denúncias, um vídeo de White sendo um pouco inconveniente com sua colega de elenco Jenna Ortega, enquanto os dois participavam da festa pós-Globo de Ouro no início de janeiro, surgiu nas redes sociais e causou ainda mais burburinho.

© Getty Images /