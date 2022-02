Acusada de bloquear Evelyn Regly, Ludmilla nega: “Não sei quem é!”

Cantora nega ter bloqueado a blogueira nas redes sociais e diz que, na verdade, a história é outra

Favorável à permanência de Brunna Gonçalves no BBB22, a blogueira Evelyn Regly pediu para ser desbloqueada no Instagram por Ludmilla. Brunna, sabemos, acabou eliminada, mas a coluna LeoDias entrou em contato com a Rainha da Favela para entender todo o caso. A artista, no entanto, afirmou que não conhece a influencer e ao fazer uma rápida pesquisa no Instagram, contou que a história é outra: quem está bloqueada pela blogueira é a própria cantora.

“Eu não sei quem é essa mulher não, vou digitar agora no meu Instagram pra ver se eu bloqueei mesmo”, disse Ludmilla à coluna antes de afirmar que quem está bloqueada é ela.

Assumidamente bisexual, Ludmilla é casada com a dançarina Brunna Gonçalves, integrante da equipe do balé da funkeiraReprodução/Instagram

Equipe de Brunna Gonçalves republicou mensagem de apoio de Evelyn Regly pedindo permanência dela no BBB22Intstagram/Reprodução

A influenciadora acumula 6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 4 milhões de inscritos no YoutubeReprodução/Instagram

Ludmilla revelou não conhecer Evelyn ReglyReprodução/Instagram

Assumidamente bisexual, Ludmilla é casada com a dançarina Brunna Gonçalves, integrante da equipe do balé da funkeiraReprodução/Instagram

Equipe de Brunna Gonçalves republicou mensagem de apoio de Evelyn Regly pedindo permanência dela no BBB22Intstagram/Reprodução1

A coluna LeoDias voltou no tempo para entender um pouco mais do passado das duas. É possível encontrar críticas antigas da blogueira contra Ludmilla. Em uma entrevista de 2017 para o programa Pânico, na Rádio Jovem Pan, a influenciadora explicou detalhes de uma polêmica que envolveu as duas: “A gente (ela e Ludmilla) tinha cabeleireira em comum e ela foi fazer a festa dela em parceria. Acontece que ela devia estar meio de saco cheio de tirar foto e ela não quis tirar foto com a minha cabeleireira. Ela me contou chorando. Eu mandei uma mensagem pra ela (Ludmilla), ela apagou e me bloqueou em dois segundos, foi o suficiente pra sair em todos os jornais.”

Apesar dos relatos de Evelyn, Lud diz não conhecer a blogueira. A coluna seguirá acompanhando essa história.

Fonte: Leo Dias / Metrópoles