Acusado de estuprar criança de oito anos é preso na zona rural de Moju

Na manhã de sábado (17), o acusado de estuprar uma criança de 8 anos foi preso pelos Policiais do 47° BPM de Moju, do Posto de Policiamento Destacado do Bacuriteua, sob o comando do Major Lima. O crime ocorreu na última sexta-feira (16), na Vila Cardoso, zona rural de Moju. Relembre o caso.

A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Também, segundo informações, entrou em contato com o conselho tutelar, onde a criança relatou e confirmou o fato ocorrido.

Após várias incursões, a PM conseguiu prender o acusado na Vila Moraes, zona rural de Moju. Ele foi identificado apenas como “Neston”.

O acusado foi conduzido para a delegacia do município, onde se encontra à disposição da justiça.

Fonte: Debate com informações de Moju News