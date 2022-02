Acusado de estuprar irmão de 5 anos é condenado a 15 anos de prisão no Pará￼

José Brelaz da Silva Neto, acusado de estuprar o irmão de 5 anos, foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão por estupro de vulnerável. A sentença foi proferida na última quarta-feira (23) pelo juiz titular da 1ª Vara Criminal de Santarém, Alexandre Rizzi.

O jovem está preso desde o dia 27 de setembro do ano passado, após ser flagrado pelo padrasto com a calça arriada ao lado do irmão de apenas 5 anos de idade, que estava debruçado na cama e sem roupas, na comunidade de Porto Novo, em Belterra.

De acordo com a polícia, José Brelaz tem passagens pela polícia por roubo, quando ele ainda era menor de idade. O jovem chegou a ficar 45 dias como interno da Fundação Socioeducativa do Pará (Fasepa).

A criança foi encaminhada para exame sexológico e passou por escuta especializada. O exame comprovou que o menino foi vítima de abuso.

Fonte: Portal Debate, com G1 Santarém