Acusado de estupro de vulnerável é preso em ação do MP

O homem foi preso em Santa Izabel do Pará

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta sexta-feira (21), em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém, acusado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável.

A prisão foi realizada por uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça de Santarém Novo.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.