Acusado de estupro de vulnerável é preso pela PF no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão ontem, quarta-feira, 09, no Aeroporto Internacional de Belém. O preso era um passageiro vindo de Santa Catarina com destino final na capital paraense. Ele teve mandado expedido pela Justiça Estadual, acusado pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi feita por meio de investigação da inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. O alvo – morador do bairro do Tapanã – foi abordado ainda dentro da aeronave, logo após a aterrissagem, por volta das 23h20, e encaminhado ao sistema prisional paraense.

A PF não informou se o suspeito foi ouvido em depoimento, nem se ele vai responder ao processo pela Justiça Federal ou Justiça Comum.

Imagem: Ascom/SRPF