Acusado de estupro de vulnerável é preso por federais em Marabá

Agentes da Polícia Federal capturaram, na tarde de ontem, sábado, 98 em Marabá, no sudeste do Pará, a 500 quilômetros de Belém, um foragido da justiça que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. O mandato foi expedido pela Justiça Estadual em Parauapebas, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Codigo Penal), que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão.



O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Marabá para lavratura dos procedimentos decorrentes da prisão e, posteriormente, encaminhado ao estabelecimento prisional local em que ficará à disposição da justiça.



A Polícia Federal tem feito um combate ferrenho aos abusos contra a infância e adolescência, efetuando muitas prisões e apreensões de material pornográfico, inclusive, com cenas de sexo envolvendo crianças.

Imagem: Ascom/SRPF em Marabá