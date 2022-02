Acusado de estupro é preso em flagrante em Santarém

Foi preso pela Polícia de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo-Amazonas, nesta segunda-feira, 21, Jhon Lenon Amaral. Ele tem passagens pela Polícia e estava foragido por um crime de estupro de vulnerável



Hoje, segundo a Polícia, ele tentou fazer mais uma vítima, desta feita, no bairro Vigia. A Polícia informou que cJhon Lenon foi flagrado tentando estuprar uma menina em uma casa na Rua Espírito Santo. Ele tentou fugir, mas foi agarrado por populares, que o agrediram bastante.



Jhon Lenon teve lesões no corpo, uma delas na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O 35º BPM acompanhou o atendimento e depois fez a apresentação do acusado na 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde foi constatado o mandado de prisão em aberto em seu desfavor, por estupro de vulnerável. Assim, ele já é reincidente na prática desse tipo de crime e ficou de ser transferido ainda hoje para unidade do sistema penal.

Imagem: SOS Santarém