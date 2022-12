Acusado de integrar grupo de extermínio é executado a tiros em carro no Satélite

Um homem foi executado a tiros dentro de um carro, na frente da filha, no conjunto Satélite, no bairro da Nova Marambaia, em Belém. O crime se registrou nesta quinta-feira, 08.

A vítima se chamava Mauro Reis Coelho. Ele já havia sido preso no Estado do Maranhão, em novembro de 2012. Ele era acusado de integrar um grupo de extermínio que agia no Pará conhecido como “Liga da Justiça”, responsável por pelo menos 136 assassinatos nas regiões Norte e Nordeste do país.

O crime registrado nesta manhã, segundo os primeiros levantamentos da polícia, teria sido encomendado por um criminoso conhecido por “L4”, líder de uma facção criminosa.

Conhecido como “Mauro Pulan”, o homem era considerado​​ pela polícia um “criminoso perigoso”. Ele foi preso por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal – PRF, na rodovia BR-135, tendo sido autuado na Delegacia de Itapecuru Mirim (a 118 km de São Luís) e encaminhado para a capital maranhense, onde ficou custodiado na Penitenciária de Pedrinhas.

“Mauro Pulan” morreu na hora. A polícia não deu detalhes sobre o estado de saúde da filha do homem executado e que estava a seu lado na hora em que ocorreu o crime. Entretanto, ela será testemunha-chave nas investigações que serão feitas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Os levantamentos iniciais foram feitos por agentes da Seccional Urbana da Marambaia.

A polícia suspeita que a morte de “Mauro Pulan” seja uma queima de arquivo, haja vista que, sendo integrante de grupo de extermínio, agia a mando de pessoas poderosas e perigosas.

Imagem: Reprodução