Acusado de invadir igreja e roubar celulares de pastores é preso em Parauapebas

Na manhã do domingo (13), um homem identificado como Ricardo Ribeiro Pereira, foi preso após invadir uma igreja e levar celulares de pastores, no Bairro Cidade Jardim, próximo da PA-275, em Parauapebas, sudeste do Pará.

De acordo com informações, os militares foram acionados por populares para comparecer no Bairro Novo Brasil, na divisa com o Bairro Amazônia, pois um suposto ladrão havia sido capturado. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local, onde constatou a informação, encontrando o homem que foi detido.

A PM também foi informada que Ricardo Pereira havia cometido um roubo em uma igreja, e que ele teria subtraído alguns aparelhos celulares de pastores, colocando a mão sobre a cintura, para simular que estava armado.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão após ser reconhecido pelas vítimas, e foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde segue à disposição da justiça.

Fonte: Portal Debate, com Pebinha de Açúcar