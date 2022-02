Acusado de matar agente penitenciário morreu durante um confronto com a PM do Marajó

O bandido, Aluísio Rodrigues de Almeida Filho, foragido da Justiça e acusado de executar o agente penitenciário, identificado como “Mogo”, em 2019, morreu durante um confronto com a Polícia Militar, no começo da tarde desta quinta-feira (24), no Arquipélago do Marajó.

O ex-presidiário estava escondido, acompanhado de vários comparsas, em uma casa, localizada na Avenida Interventor Malcher, Bairro Cidade Nova. De acordo com informações da imprensa local, o bando estaria fortemente armada e pronto para enfrentar a PM.

Ao avistarem os policiais, os elementos armados fugiram pelo quintal da residência, mas Aluísio Filho resolveu enfrentar as guarnições e atirou com um revólver (calibre 38). De imediato, houve revide, o suspeito foi alvejado e morreu. Os militares ainda tentaram convencê-lo a se entregar, porém o meliante efetuou os disparos de arma de fogo.

O indivíduo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. No imóvel, foram apreendidos 1 revólver (calibre 38); 6 munições; 1 colete balístico; 2 rádios transmissores; 6 telefones celulares e 1 simulacro de fuzil.

O corpo do elemento foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML). O sujeito era acusado de vários crimes cometidos na zona rural de Breves como roubos, furtos e participação em homicídios. O sujeito tinha um mandado de prisão em aberto.

Fonte: Portal Debate, com Notícias Marajoara