Acusado de matar homem em situação de rua a pauladas é condenado

Em interrogatório, o réu confessou ter atentado contra a vítima

Kleber Warner de Souza Araújo, de 20 anos, foi condenado pela acusação de matar Marcelino de Oliveira Teixeira, 44 anos, pessoa em situação de rua, a pauladas. A condenação por homicídio simples foi reconhecida por jurados do 2º Tribunal do Júri.

A pena fixada foi de 10 anos, mas após redução, ficou fixada em 8 anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semi-aberto.

O réu não relatou como cometeu o crime. Em interrogatório, Kleber confessou ter atentado contra a vítima. No entanto, ele não relatou o que teria ocorrido entre os dois.

O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada do dia 7 de outubro de 2019, quando Marcelino morreu por traumatismo após sofrer várias pauladas. O homicídio aconteceu em via pública, na altura da Travessa Moura Carvalho, no bairro Ponta Grossa, Icoaraci, Região Distrital de Belém.

Fonte: oliberal.com