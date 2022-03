Acusado de matar o vigário de Belterra será julgado dia 24 de março

O réu Christian Roberto da Silva, acusado de matar o Padre José Ronaldo Gomes Brito vai ser julgado no próximo dia 24 de março pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Santarém.

O crime foi descoberto no dia 1 de janeiro de 2021, em uma casa no bairro Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará, onde o corpo do religioso foi encontrado. Padre Ronaldo era vigário da paróquia da cidade de Belterra e membro da Pastoral Carcerária da Arquidioces de Santarém.

Na madrugada do dia primeiro de janeiro Sandro se envolveu em um acidente com o veículo da paróquia, que ficava à disposição do padre Ronaldo. O carro se chocou contra o muro de uma residência na avenida Fernando Guilhon, no bairro do Amparo, em Santarém.

Segundo a polícia, provavelmente o padre Ronaldo foi assassinado horas antes desse acidente.

O vigário de Belterra celebrou missa no dia 30 dezembro de 2020. Depois falou que teria uns dias de férias e disse que ia viajar.

No domingo, primeiro dia do ano de 2021, a comunidade esperou por ele até às 9h. A missa foi celebrada por um Ministro da Eucaristia.

O corpo do religioso foi liberado pelo IMl para sepultamento dia 4 de janeiro em Santarém. Houve apenas um cortejo fúnebre até Belterra, mas não foi realizado velório por causa das restrições impostas durante o período de distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

