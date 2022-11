Acusado de matar radialista em Castelo de Sonhos é capturado

Acusado de matar o radialista Márcio Araujo, no distrito de Castelo de Sonhos, Antônio José Assunção foi preso na manhã de ontem, segunda-feira, 12, pela Guarnição da Polícia Militar naquel localidade do município de Itaituba, no oeste do Pará.



Márcio Araujo foi vítima de esfaqueamento no início da noite de domingo, 13, e veio a óbito logo em seguida.



A polícia de Itaituba apura o caso, mas informou que ainda o que motivou o crime.

O corpo da vítima foi necropsiado em Itaituba e ficou de ser sepultado nesta terça-feira, 15.

Imagem: Reprodução