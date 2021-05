Acusado de participar de assassinato de sargento da PM no Acará é preso

Mandado de prisão preventiva contra José Calheiros de Oliveira, conhecido como Bel, foi cumprido na manhã desta segunda-feira (3)

Um dos acusados de participar do assassinato de um sargento da Polícia Militar, no município de Acará, no nordeste paraense, foi preso na manhã desta segunda-feira (3). O mandado de prisão preventiva contra José Calheiros de Oliveira, conhecido como Bel, foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).

Cláudio Roberto de Melo França foi assassinado em dezembro de 2020. Ainda conforme informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início logo após o crime e os suspeitos envolvidos – entre eles José Calheiros – foram identificados.

Diante disso, os envolvidos tiveram a prisão solicitada, o que foi atendido pelo juízo competente. Outras diligências prosseguem para realizar a captura dos demais envolvidos.

Relembre o caso

Cláudio Roberto de Melo França foi baleado em uma balsa que fazia a travessia do Acará para a cidade de Concórdia do Pará, por volta das 21h do dia 10 de dezembro de 2020. O sargento atuava no 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e estava de folga no dia do crime.

Testemunhas relataram que pelo menos duas pessoas participaram da ação. Nada foi levado da vítima.

Um dos suspeitos de participar do homicídio, Diogo Trindade da Costa foi morto na madrugada do dia 12 de dezembro por uma guarnição da PM durante as diligências em busca dos envolvidos no crime.