Acusado de participar de ‘Chacina do Guamá’ é inocentado pela Justiça

Jaison Costa Serra, acusado de ter participação no crime que ficou conhecido como a “Chacina do Guamá”, ocorrido em maio de 2019, foi considerado inocente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A decisão foi assinada pelo desembargador Rômulo Nunes durante uma audiência virtual realizada na manhã desta terça-feira (18).

O réu era acusado de ter participado de uma reunião com envolvidos no crime, dentro da panificadora dele. “No início do processo, o Ministério Público apresentou uma denúncia dessa participação nessa reunião, mas durante as audiências, foi demonstrado que isso nunca aconteceu. A reunião ocorreu na frente dessa padaria. Também foi atestado, pela perícia do Renato Chaves, que a arma apreendida lá não foi utilizada no crime”, detalha o advogado Lucas Sá, que atuou na defesa de Jaison ao lado de Luana Miranda Leal.

Ainda conforme o advogado, a promotoria concordou com a inocência de Jaison, mas o autônomo ainda aguarda a decisão judicial. “Apesar do MP ter concordado com a inocência, o juiz entendeu que ele também precisaria passar pelo Tribunal do Júri, assim como os outros acusados. Apresentamos recurso ano passado, mas como ele estava respondendo em liberdade, demorou um pouco mais para que ele tivesse o direito de ser excluído do processo”, detalha.

Segundo Sá, o próximo passo para Jaison é a retirada da tornozeleira eletrônica, a qual ele usa desde dezembro de 2019, quando foi solto após sete meses preso preventivamente. “Agora que houve o julgamento, a nossa expectativa é que o acórdão seja publicado e seja determinada a retirada da tornozeleira eletrônica e das medidas cautelares que ele tenha uma vida digna de homem inocente”, declara.