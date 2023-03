Acusado de tráfico de entorpecentes é detido pela PF em Altamira

Agentes da Polícia Fedderal, na manhã de ontem, terça-feira, 28/02, cumpriram um mandando de prisão na Avenida Sete de Setembro, centro de Altamira, no sudoeste do Pará, região do Xingu, contra um homem acusado de tráfico de drogas. A ordem foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no ano 2021.

Os agentes conduziram a prisão do homem em via pública, enquanto ele trabalhava como mototaxista. O homem foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Altamira, onde foi cumprido o mandado, e conduzido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça rondoniense.

A Polícia Federal não informou quando o suspeito será levado para aquele Estado.

Imagem: Ascom/SRPF