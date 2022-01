Acusado por morte de criança é condenado a 21 anos de prisão no Pará

Marco Paulo Nascimento da Costa, acusado de matar Daniel Marinho, de 12 anos, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, foi julgado na tarde da quinta-feira (20). O homem foi condenado a 21 anos de reclusão em regime fechado.

O crime aconteceu em agosto de 2020, enquanto o menino participava de uma festa na casa do avô, localizada no conjunto Guajará, e o acusado era um dos convidados.

Ssegundo informações da polícia à época do crime, a vítima estava comendo uma pizza com um amigo em um quarto da casa do avô quando foi morta com a mesma faca que o menino utilizava para cortar o alimento.

A defesa de Marco ainda pode recorrer da essa sentença.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News