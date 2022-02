Acústica Pop prepara apresentações em formato de live

A Acústica Pop, fundada em 2013, é uma banda que possui o DNA na música pop e rock com influencias nacionais e internacionais. Com músicas autorais, a banda já conquistou o seu espaço na cena cultural de Belém e está se preparando para um retorno grandioso através de apresentações presenciais e em formato de live, que chegam em breve para o público.

“Esse período em que ficamos parados por conta da pandemia da covid-19 e por outras questões também, foi positivo pelo lado de que tivemos a chance de nos reunir e repensar nossa banda e nossas apresentações, as lives vão representar o resultado de todo esse planejamento, tá sensacional”, comenta Kleber Tayrone, guitarrista.

A banda Acústica Pop possui uma forte influência do rock e do pop que bombou nos anos 1980 no Brasil e no mundo. Dentre as bandas nacionais, o grupo se inspira no Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e ainda, de grupos internacionais como o A-HA, Tears for Fears, U2, etc. O grupo conta ainda com suas canções autorais, que conquistaram os amantes do estilo assim que foram lançadas.

“Nossa banda assim que iniciou, um dos nossos maiores objetivos era ter as nossas próprias músicas autorais, e como o desejo era unânime, focamos 100% nessa produção e o resultado foi surpreendente, arranjos lindos, letras pensantes, bombou mesmo e deu certo”, declara Moadias Branco, vocalista.

Mesmo com pouco tempo do lançamento, as músicas autorais do grupo paraense passaram a tocar nas principais rádios de Belém, ficando entre as dez mais pedidas diversas vezes na capital e fora do estado, como em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, um verdadeiro sucesso do rock regional.

Uma das novidades do grupo é a sua nova formação, que é igual a de quando a banda surgiu, composta pelos integrantes: Moadias Branco nos vocais; Kleber Tayrone na guitarra e vocal; Cláudio Darwich no baixo; Paolo Santos nos teclados e Nestor Jr na bateria e Mariano Jr e percussão.