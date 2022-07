ADEC encerra programação de esportes do primeiro semestre

A diretoria do Águia Dourada Esporte Clube, presidida pelo suboficial da Aeronáutica José Rocha, encerrou todas festividades esportivas e sociais do primeiro semestre, que voltarão a funcionar a partir da primeira semana de agosto. O encerramento ocorreu primeiramente com o esporte, no confronto entre os próprios associados e a equipe amarela, que saiu vitoriosa pelo placar de 4 a 1. Depois, veio a programação festiva da quadra junina, que encerrou o calendário.



As atividades do primeiro semestre consistiram em reuniões dos familiares à frente o grupo das esposas dos associados exclusivamente do ADEC.



A festa junina, segundo disseram participantes, entre associados e visitantes convidados foi magnífica e fez por merecer inúmeros elogios pela beleza da organização do evento comandado pela atual diretoria, com apoio dos diretores Jeová Lameira, Daniel Damasceno e Paulo Cruz.



O atual presidente do Cassazum, suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, fez a saudação aos dirigentes do ADEC pela plenitude do trabalho que realizam em prol dos associados e familiares. Na ocasião, ele declarou o seu apoio total para a diretoria do ADEC, sobretudo, ao presidente José Rocha, a gratidão de Yedo Mendes pela sua contribuição que proporciona ao Águia Dourada.

Imagem: Nonato Batista