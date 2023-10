ADEC faz bonito em São Luís do Maranhão e vencev dois importantes jogos

Os jogadores do Águia Esporte Clube – ADEC, categorias Sessentão e Cinquentão fizeram bonito no final de semana, vencendo os dois jogos programados pelos coordenadores das agremiações maranhenses. A primeira vitória ocorreu contra a equipe do Boliviana Clube, onde o ADEC ganhou pelo placar de 4 a 2, marcando Miguel Cravo (2), Marinho, este de bela feitura e Ruy. O jogador Miguel Cravo foi escolhido o craque do jogo e recebeu um troféu.

A segunda vitória do clube visitante aconteceu diante da Seleção da AABB, pelo escore de 2 a 0, tentos de Paulo Lopes, em grande estilo, e de Ruy. O goleiro B. Ribeiro, que fez defesas fantásticas, mereceu o troféu como o melhor da partida, categoria Sessentão.

Os jogadores que foram brilhantes nos dois confrontos foram Joelcio, Cruz, Adalberto, Lauro, Antônio, Miguel, Ady, Rocha, Rui, Marinho, Neivaldo, Amarildo, Paulo Lopes, De Paula, Júnior Melo, Délcio, Dias, Rodrigues, Messias, Matias, Mauro, Daniel, B. Ribeiro, Raimundo, Jeová e Joel.

Depois dos jogos, a delegação do ADEC foi recepcionada pelo presidente da AABB-SL, desportista Félix Silveira, que, proporcionou todo apoio necessários aos atletas e familiares. O presidente do ADEC, Suboficial da Aeronáutica José Rocha, fez o convite para a diretoria da AABB, que visite também a Belém, para retribuir todas gentilezas recebidas pela agremiação bancária maranhense.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar