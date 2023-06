ADEC ganha jogo emocionante em Santa Bárbara

A equipe do Águia Dourada Esporte Clube – ADEC esteve no último domingo, 18, na localidade de Colônia Chicano, município de Santa Bárbara, na Grande Belém, sendo recepcionada para a disputa de uma partida de futebol contra a equipe local e em seguida todos desfrutaram de uma boa tarde de lazer no Balneário Kilegal.

O ADEC deslocou seu efetivo em condições de jogar duas partidas de futebol. No primeiro jogo, destinado aos 60TÕES, o Águia Dourada esteve melhor em campo e venceu a equipe local pelo placar de 3 x 1 com dois gols do Rocha e um do Neivaldo. No segundo jogo, foi a vez dos Adequianos 50TÕES mostrarem força e poder de recuperação. Após estar atrás do placar por duas vezes, o ADEC esteve melhor no segundo tempo e com gols do Cravo e Helcio, chegou ao empate, desperdiçou algumas chances e deixou escapar a vitória.

O grande destaque foi o goleiro Raimundo, que atuou nas duas partidas. Além de fazer grandes defesas, ainda defendeu uma cobrança de pênalti, garantindo o empate no segundo jogo.

A delegação Adequiana esteve representada por um efetivo de aproximadamente oitenta pessoas, entre atletas, familiares e convidados sob coordenação da Diretoria, nas pessoas do presidente José Rocha, Jeová Lameira, Júnior Melo e Paulo Cruz.

A presidente do Cassazum, Suboficial Heloísa Helena e seu esposo José Carlos, estiveram presentes durante toda programação do passeio.

RECEPÇÃO

Logo após a chegada da delegação do Adec na sede Campestre do Cassazum, coube a presidente do clube militar, ao lado do vice-presidente, Messias Oliveira, recepcionar todos atletas e familiares pelo apoio dado pelo mandatário máximo do Adec, Suboficial José Rocha, durante o transcorrer da viagem. Heloísa Helena agradeceu o apoio tanto do Adec como também dos dirigentes das agremiações de Santa Bárbara que proporcionaram durante a estada de Heloísa Helena e o esposo José Carlos, além do vice-presidente, Messias Oliveira. Ela garantiu que na próxima excursão estará firme e forte na delegação do Adec.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar