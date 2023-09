ADEC homenageia atletas durante programação festiva

A Diretoria da Associação Águia Dourada Esporte Clube – Adec, por meio de seu Departamento de Esportes, homenageou quatro jogadores que estiveram aniversariando no final de semana. O evento ocorreu no espaço da “Resenha”, no Cassazum, cedido gentilmente pela presidente do clube militar, Heloísa Helena da Costa que, inclusive, prestígiou a programação com marido Joca, atendendo o convite do presidente da associação esortiva, Suboficial da Aeronáutica José Rocha.

Os jogadores homenageados foram José Rocha, Messias Oliveira, Amarildo Soares e Onan Dias. Eles agradeceram com carinho a programação elaborada pelo ADEC, que culminaram com as homenagens a eles. O evento contou com as participações dos demais integrantes associados, que contribuiram para a comemoração, tendo à frente as senhoras Vera Lucia Rocha, Nice Dias, Damares Marinho e Nelma Soares.

A presidente do Cassazum, Heloísa Helena, enalteceu a programação e também o trabalho do mandatário máximo da ADEC, José Rocha, que realiza grande gestão administrativa ao comando da entidade.

EXCURSÃO

Na oportunidade, a grande notícia foi divulgada pela diretoria da ADEC. Trata-se de uma excursão que ocorrerá no período de 28/9 a 02 de Outubro, para a cidade de São Luís do Maranhão. No Dia 30/9, o time do ADEC enfrentará a forte equipe da AABB. A delegação viajará com 64 integrantes entre atletas, familiares e convidados. A presidente do Cassazum, Heloísa Helena, acompanhará a delegação como convidada de honra pela diretoria do ADEC, conforme explicou José Rocha.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar