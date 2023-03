ADEC realiza hoje o primeiro jogo fora dos seus domínios

Os associados do ADEC, que praticam o futebol pelada no clube Cassazum, realizam, neste fim de semana, na Ilha de Mosqueiro, o primeiro jogo da temporada, jogando fora de seus do domínios. O confronto será realizado na localidade de Karuará (Baia do Sol), onde, os comandados do treinador e presidente do ADEC, Luiz Claudio Rocha, enfrentarão a poderosa seleção de Karuará, inclusive, deverá contar com reforços de ex- jogadores profissionais que jogaram no futebol paraense. Porém, o treinador Luiz Rocha também terá todos seus titulares objetivando conquistar uma vitória brilhante. Destacam-se os atletas Cravo, Yedo Mendes, este, inclusive, pretende fazer o gol de despedida”, pois, no próximo mês, estará deixando a presidência após cumprir dois mandatos na presidência do Cassazum; Figueiredo, Mendes (Robusto), Rocha, Neivaldo e outros. A delegação retorna à tarde deste domingo, 12.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar