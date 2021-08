Adepará abre processo seletivo para contratação de profissionais em 17 municípios do Pará

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ) vai realizar Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais nos municípios e agrovilas/distritos de Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Alenquer, Curionópolis, Ipixuna do Pará, Moraes de Almeida (Itaituba), Novo Progresso, Oriximiná, Pacajá, Paragominas, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Uruará (Prainha), Santarém Novo, Tailândia, Trairão, Viseu e Vitória do Xingu.

Conforme edital assinado pelo diretor-geral da Adepará, Jefferson Pinto de Oliveira, e publicado nesta segunda-feira (09), no Diário Oficial do Estado, as oportunidades são para as funções de Fiscal Estadual Agropecuário/Médico Veterinário, com vencimento de R$1.937,06; Fiscal Estadual Agropecuário/Engenheiro Agrônomo, com vencimento de R$1.937,06; Agente Fiscal Agropecuário, com vencimento de R$1.489,86; Auxiliar de Campo, com vencimento de R$1.343,81 e para função de Auxiliar Operacional, com vencimento de R$1.100,00.

As inscrições estarão abertas no horário de 00h00min do dia 11 de agosto de 2021 às 23h59min do dia 13 de agosto de 2021, e deverão ser efetuadas exclusivamente no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (SIPROS): www.sipros.pa.gov.br. Não estão sendo cobrada taxa de inscrição. Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam do inteiro teor no Edital divulgado pelo Sipros.

Fonte: O Liberal