Adepará alerta sobre alimentos que compõem o almoço do Círio

Saber a origem de onde o produto está sendo comprado é extremamente importante para o consumidor, principalmente quando se trata de alimento, para evitar doenças que possam ser transmitidas pelo mal armazenamento realizado pelo fornecedor. Pensando na qualidade dos alimentos que os compradores levarão para casa nessa época de festa do Círio, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado Pará (Adepará) alertas os cuidados que devem ser seguidos ao comprar alimentos tipicamente consumidas no Círio de Nazaré.

Produtos de origem animal e vegetal devem estar de acordo com a regulamentação, antes de serem preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito.

Pois para garantir a qualidade é necessário ser atestada pelo serviço de inspeção Estadual (SIE), certificação garante que o produto possui controle, fiscalização e inspeção pela Agência. Um registro de produto Adepará significa que existe segurança para ser adquirido um produto de acordo com as normas e exigências sanitárias.

Alimentos que não estão de acordo com as condições mínimas de higiene podem conter bactérias ou outros microrganismos, que podem prejudicar a saúde da população. Para não ficar na duvida se o alimento é próprio para ser consumido, veja os selos de inspeção impressos no rotulo da embalagem são:

-Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

-Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará

-Registro Artesanal da Adepará

-Serviço de Inspeção Federal (SIF)

-Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

Foto: Luís Vinhão/Divulgação