Adepará apreende 30 toneladas de açaí sem nota fiscal

Fiscalização aconteceu no sábado (23), no posto de fiscalização agropecuária Itinga, na fronteira com o estado do Maranhão.

Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do do Pará (Adepará) apreenderam carga com 30 toneladas de polpa de açaí popular, sem nota fiscal, no sábado (23), no posto de fiscalização agropecuária Itinga, na fronteira com o estado do Maranhão.

De acordo com a Adepará, a carga é originária do Amapá e apresentou irregularidade durante fiscalização. Os agentes elaboraram o termo de fiscalização e deram retorno à sua origem.

O objetivo das ações de fiscalização é para garantir ao consumidor a oferta de produtos, de origem vegetal e animal, com qualidade e sem risco a saúde pública.

“Sempre orientamos que o consumidor tenha conhecimento da origem do produto, para que saibamos se ele foi produzido, transportado e acondicionado de acordo com as normas sanitárias, pois essas condições influenciam diretamente na qualidade do produto final. E, o que garante todo esse processo, desde a origem até o compra do produto, é justamente a certificação conferida pelos selos dos órgãos competentes”, explicou o médico veterinário, Dr. Jamir Macedo, diretor geral da Agência de Defesa.

Para ter garantia de que um produto foi fabricado em um estabelecimento registrado e em boas condições de higiene e conservação, o consumidor deve conferir os selos de inspeção impressos no rótulo das embalagens, são eles:

Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da ADEPARA

Produto Artesanal da ADEPARA

Serviço de Inspeção Federal (SIF)

Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI)\

Fonte G1 PA