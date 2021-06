Adepará apreende frutos hospedeiros da mosca da carambola em Monte Dourado

Nesta quarta-feira (2), representantes da defesa vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) seguem com a execução de ações de erradicação contra a mosca da carambola (Bactrocera carambolae). Foi realizada uma apreensão de frutos hospedeiros da mosca na barreira de fiscalização do distrito de Monte Dourado, localizado no município de Almeirim, oeste paraense.

A equipe da barreira de Monte Dourado, que é responsável pelo controle do trânsito agropecuário na fronteira, esteve reunida com a diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará, Lucionila Pimentel; o gerente de Defesa Vegetal, Rafael Haber; e o gerente do Programa de Erradicação da mosca das frutas, Adalberto Tavares. Juntos, os servidores participaram de uma fiscalização volante que apreendeu frutos oriundos do estado do Amapá.

“Houve a apreensão, porque é proibido o trânsito de frutos hospedeiros da mosca da carambola oriundas do estado do Amapá. Os frutos passarão por um procedimento de destruição”, disse Rafael Haber, gerente de Defesa Vegetal.

Ações de erradicação – Há um planejamento de ações conjuntas com os órgãos de defesa vegetal para erradicação da mosca da carambola. O alinhamento está sendo desenvolvido pela Adepará em parceria com a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro) e a Superintendência Federal de Agricultura do Amapá (SFA/AP).

“A reunião com a Diagro foi para alinhar ações. Marcamos uma ação conjunta no mês de agosto que envolve trânsito agropecuário e educação sanitária de combate à mosca da carambola no Vale do Jari. Isso vai fortalecer os trabalhos de combate, auxiliando diretamente na dispersão da praga”, explicou Adalberto Tavares, gerente do Programa de Erradicação da Mosca das frutas.

O Vale do Jari é uma região entre os Estados do Pará e do Amapá, divididos apenas pelo rio Jari. Nesta área, está localizado o distrito de Monte Dourado, o município de Laranjal do Jari e outros vilarejos que passarão por ações do Programa Nacional de Erradicação da Mosca da Carambola.

O fortalecimento dos esforços de combate é de extrema importância para o cumprimento da missão de erradicação da praga quarentenária que pode causar prejuízos como a restrição de mercados. É compromisso da Adepará, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promover uma agricultura sustentável, incentivar a produção de agricultores familiares e gerar emprego e renda no campo.

Fonte: Agencia Pará