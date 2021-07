Adepará avança o monitoramento de doenças virais em aves de descarte

O primeiro monitoramento para pesquisa de Influenza Aviária (IA) e Doença de Newcastle (DNC) em aves de descarte foi realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) na quinta-feira (1°), nos municípios de Santo Antônio do Tauá, na região Nordeste, e Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. A ação integra o Programa Estadual de Sanidade Avícola (Pesa), em atenção às diretrizes de sanidade normatizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), descritas na Instrução Normativa n° 10, de 11 de abril de 2013, atualizada pelas Instruções Normativas nº 20, de 21 de outubro de 2016, e nº 8, de 17 de fevereiro de 2017.

Durante o monitoramento, iniciado em 21 de junho e com encerramento neste sábado (3), o Programa Estadual também promove o treinamento de médicos veterinários do Serviço Veterinário Oficial (SVO) do Pará e médicos veterinários responsáveis por granjas de postura, cuja finalidade é a produção de ovos para consumo.

Neste período, os profissionais estão sendo treinados para executar coleta, identificação e conservação de amostras biológicas (suabes de traqueia e cloaca), para pesquisa dos vírus da Influenza Aviária e Doença de Newcastle, e também a preencher o Termo de Colheita das amostras. Em todo o período de monitoramento serão coletadas 720 amostras, sendo 360 de suabe de traqueia e 360 de suabe de cloaca, de 360 aves em 24 granjas, que têm aves de postura em condição de descarte.

“Hoje, estamos realizando a primeira etapa de execução da IN 10/2013 – Mapa. Junto ao monitoramento estamos fazendo a capacitação de médicos veterinários, tanto da Adepará quanto da cadeia produtiva privada. É o primeiro monitoramento realizado pela gerência do Programa Estadual de Sanidade Avícola no Pará. A partir de agora, será realizado de forma contínua e periódica, com intervalos, conforme a legislação vigente”, informou a gerente de Defesa Animal, Melanie Castro, que acompanha o monitoramento.

Legislação – A normatização federal define o programa de gestão de risco diferenciado, baseado em vigilância epidemiológica (monitoramento de Doença de Newcastle, Influenza Aviária e Salmonelose) e adoção de vacinas para os estabelecimentos avícolas considerados de maior suscetibilidade à introdução e disseminação de agentes causadores de doenças no plantel avícola nacional, e ainda para estabelecimentos avícolas com atividades que necessitam de maior rigor sanitário.

A fiscal estadual agropecuária da Adepará Letierre Lima, que integra a equipe do Pesa, informou que “no Pará a gestão de risco diferenciada para os estabelecimentos será realizada em duas etapas. Primeiramente, o Monitoramento para Pesquisa de Influenza Aviária e Doença de Newcastle, e posteriormente o Monitoramento para Pesquisa de Salmonella spp”.

Letierre Lima destacou que vacinas já estão sendo adotadas pelas granjas de postura, em uma ação conjunta com o setor privado, por meio da Associação Paraense de Avicultura (Apav), presidida pelo veterinário Cláudio Afonso Martins. Segundo a fiscal, o perfil sanitário das granjas monitoradas é o seguinte: estabelecimentos avícolas de postura comercial não adequados aos procedimentos de registro, de acordo com a legislação vigente, e estabelecimentos avícolas de postura comercial com galpões do tipo californiano, clássico ou modificado, sem telas.

Capacitação – Do treinamento realizado na quinta-feira participaram a gerente regional da Adepará de Castanhal, Melina Nobre; a fiscal estadual agropecuária de Castanhal, Sandra Costa; a fiscal agropecuária de Santo Antônio do Tauá, Dráucia Gouvêa; o agente fiscal agropecuário Paulo da Silva, e os responsáveis técnicos pelas granjas de postura.

“Essas ações representam um marco nas atividades realizadas pelo Programa Estadual de Sanidade Avícola, o qual tem por objetivo salvaguardar o plantel avícola paraense, garantindo a produção de alimentos inócuos e a manutenção da saúde pública”, explicou o gerente do Programa de Sanidade Avícola, Alexandre Moura Chagas.

Influenza Aviária – Segundo o Ministério da Agricultura, a Influenza Aviária é uma doença viral muito contagiosa, que afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres, e ocasionalmente mamíferos, como ratos, gatos, cães, cavalos e suínos, além do homem.

Mesmo ainda não detectada no Brasil, a Influenza Aviária tem distribuição mundial, e pode gerar graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. Os vírus influenza tipo A apresentam alta capacidade de mutação, e consequentemente de adaptação a novos hospedeiros. A adaptação dos vírus de Influenza Aviária ao homem já foi responsável por alta taxa de letalidade. A possibilidade de transmissão desses vírus entre seres humanos representa um alto risco para a população no planeta.

Doença de Newcastle – Também muito contagiosa e transmitida por vírus, a doença afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, incluindo o homem. A principal forma de propagação do vírus é por meio de aerossóis de aves infectadas ou de produtos contaminados. Vetores, como roedores, insetos e artrópodes, também contribuem para a disseminação do vírus.

Aplicar medidas de biosseguridade nos estabelecimentos avícolas, limitando a exposição de aves domésticas a outras aves, é a principal medida de mitigação do risco de introdução da Doença de Newcastle no plantel avícola nacional.

“Todo monitoramento tem o objetivo de atestar a sanidade dos animais. Essa ação específica é pra atestar a sanidade do plantel avícola paraense, que se reflete nos produtos e subprodutos que essas aves vão produzir, longe de Influenza Aviária e Newcastle”, disse o diretor de Defesa e Inspeção Agropecuária, Jefferson Pinto, também presente ao monitoramento. (Com informações do Mapa).

Por Manuela Viana (ADEPARÁ)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom