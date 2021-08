Adepará capacita servidores sobre procedimentos de fiscalização em Capitão Poço

A Agência é pioneira entre as autarquias de defesa agropecuária do Brasil na implantação de ferramenta online para celeridade dos trabalhos

Capacitação sobre Lavratura e Tramitação de Autos de Infrações foi o tema do treinamento realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), no auditório da Secretaria de Educação municipal, nesta terça-feira (3), em Capitão Poço, no nordeste do estado. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará é pioneira entre as autarquias de defesa agropecuária do Brasil na implantação de um módulo online para celeridade dos processos de multa.

“Por muitas vezes, os técnicos das unidades locais de sanidade agropecuária encontravam dificuldades em realizar o trabalho fiscalizatório da Adepará, e ao mesmo tempo tratar dos processos burocráticos de multas. O novo módulo busca a desburocratização dos trabalhos dos servidores que estão no campo, já que as fiscalizações são crescentes”, afirmou o responsável pelo treinamento, o gerente, Marco Faraj Salma, que ministrou o curso ao lado do fiscal estadual agropecuário, Gilliard Rodrigues.

Participaram da capacitação, servidores das regionais da Adepará em Castanhal, Capanema e Capitão Poço. O encontro realizado pela Gerência de Multas e Arrecadação (Gamult), abordou temas como o PAE e as Unidades de Recebimento de Autos de Infrações áreas Animal e Vegetal; Composição de equipes para realização de fiscalizações volantes; Módulo GAMULT, Sistema Informatizado Siapec 3 – Sistema de Integração Agropecuária.

Também foram abordados a tramitação de autos de infrações, pagamento de autos de infrações, parcelamento de multas, inutilização de cargas apreendidas, destruição de cargas apreendidas, metodologias para realização de inspeção de cargas fiscalizáveis pela Adepará, recursos a autos de infrações, prazos para recursos, notificação de autuados e para indeferimento ou deferimento de autos de infrações.

Modernidade – A ferramenta surgiu da necessidade de desburocratizar os processos, por meio da informatização, e facilitar os trabalhos de defesa e inspeção agropecuária, realizados em todos os municípios do Pará.

Idealizado pela Gerência de Multas da Adepará (Gamult), o novo módulo foi implantado com o apoio do governador do Pará, Helder Barbalho; do diretor geral da Adepará, Jamir Macedo; e do diretor administrativo e financeiro da Adepará, Alex Hage.

Tutoriais de manuseio ao módulo serão oferecidos aos técnicos das Unidades Locais de Sanidade Agropecuária (Ulsas) e escritórios da Adepará. As atividades serão divididas por polos, que abrangerão municípios pertencentes às regionais da Agência.

Além de treinamento para o Siapec reunião também foi a oportunidade para que os servidores trocassem experiências e tirassem dúvidas. A capacitação contou com o apoio do gerente regional de Capitão Poço e da Secretaria de Educação do município.

Agência Pará / Por Manuela Viana (ADEPARÁ)