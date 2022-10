Adepará e Mapa promovem reunião para atualizar técnicos sobre pragas

Essas pragas quarentenárias podem causar impactoa na atividade econômica quando são introduzidas em um território com status de livre doença

Fiscais Estaduais Agropecuários, Agentes Fiscais Agropecuários e Auxiliares de campo que atuam na defesa vegetal em todas as unidades da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) participam, desde a semana passada, de uma reunião técnica on-line sobre as pragas quarentenárias, que são aquelas que causam impacto na atividade econômica quando são introduzidas em um território com status livre de doenças.

Foto: Ascom / AdeparaO evento virtual é promovido pela Superintendência Federal de Agricultura (SFA/PA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em parceria com a Adepará e realizado por meio da plataforma Google Meet. De acordo com a gerente de pragas quarentenária da Adepará, Núbia Vasconcelos, havia uma demanda reprimida pela pandemia. “Nós estávamos há dois anos sem esse treinamento e agora conseguimos realizar com apoio do MAPA , que elaborou essa atividade para poder atualizar tanto os técnicos que já detém esse conhecimento, quanto os que ainda não haviam feito esses treinamentos fora do estado nos últimos dois anos em função das limitações da pandemia”.

O objetivo é atualizar o corpo técnico da Adepará sobre as pragas quarentenárias como Cancro Cítrico, Pinta Preta dos Citros, Greening e Ácaro Hindustânico e capacitar os agentes na execução dos programas de defesa fitossanitária da Agência com a finalidade de evitar a introdução de pragas no território paraense e proteger a produção agrícola, principalmente as lavouras de limão, laranja e tangerina.

Mais de 80 técnicos têm comparecido à reunião técnica on-line para atualizar os conhecimentos sobre as pragas dos citros. A programação, que começou na semana passada, se estenderá até o dia 19 de outubro, abordando sintomas, epidemiologia, controle e procedimentos de coleta de amostra, além de ações epidemiológicas de vigilância e prevenção de requisitos fitossanitários para exportação. A capacitação está sendo ministrada por pesquisadores da Embrapa e por auditores fiscais do MAPA.

Polos Citrícolas

Atualmente, o Pará conta com um expressivo parque citrícola distribuído em dois Polos, criados em 2017 por meio de decreto Estadual (Dec Nº1943/2017). Essas áreas possuem Status Sanitário de Área Livre do Cancro Cítrico. O Pólo Citrícola do nordeste paraense é composto pelos municípios de Capitão Poço, Irituia, Ourém, Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá. O Polo da região Oeste abrange os municípios de Monte Alegre, Alenquer, Santarém, Prainha, Belterra e Mojuí dos Campos. A introdução do Cancro Cítrico é uma das principais ameaças aos polos citrícolas em função da importância econômica e social da cadeia produtiva para o Estado e dos embargos comerciais que podem ocorrer. Por isso, o trabalho da Defesa Agropecuária é necessário com a finalidade de assegurar a sanidade da produção de laranja, limão e tangerina, frutas que estão na pauta de exportação do Pará.

Praga quarentenária

Segundo as normas técnicas de defesa fitossanitárias, a praga quarentenária é aquela de importância econômica potencial para a área em perigo, onde não existe presença da doença. É aquela que existe no país, porém não foi disseminada e está sob controle oficial.

Programação da Reunião Técnica dos Citros

Dia 17/10/22

09h às 11h (Horário de Brasília): Cancro Cítrico: Sintomas, Epidemiologia, Controle e procedimentos de coleta de amostra – Dr. Daniel Augusto Schurt – Pesquisador da Embrapa/RR – Palestra virtual

Dia 18/10/22

9h às 10:30h: Ácaro Hindustânico: Sinais, Ciclo biológico e Controle – Pesquisadora da EMBRAPA/PA: Dra Aloyseia Noronha – Palestra virtual

11h às 12h: Requisitos fitossanitários para exportação de citros para União Europeia – AFFA Ana Gertrudes Cantanhede – Palestra virtual

Dia 19/10/22

9h às 11h: Ações Epidemiológicas de Vigilância e Prevenção (IN nº 03/2008, Portaria nº 317/2021, IN nº 8/2012, IN nº 21/2018 e IN n° 28/2017) – AFFA Ériko Sedoguchi- DCP/DSV/MAPA – Palestra virtual

11h às 12h: Procedimentos internos para o cumprimento das normativas vigentes – FEA Leonardo de Moraes – Coordenador do programa do citros na Adepará – Palestra virtual

Texto: Rosa Cardoso

Foto: Ascom / Adepara