Adepará estende campanha de vacinação contra raiva dos herbívoros até 30 de junho

A campanha de vacinação contra a raiva dos herbívoros, que se encerraria no próximo dia 9, foi estendida até o dia 30 deste mês, pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Neste prazo, os produtores rurais devem imunizar os rebanhos de bovino, bubalino, caprino, ovino e equídeo, para a maior proteção dos animais.

Por ser uma doença viral e que ataca o sistema nervoso de mamíferos, incluindo o homem, a vacinação é obrigatória no rebanho de 50 municípios. No país, a transmissão acontece pelo morcego hematófago (que se alimenta de sangue) da espécie Desmodus rotundus, que encontra fonte de alimentação em polos de produção de animais.

É importante os produtores ficarem atentos para o prazo de comprovação, que termina dia 14 de julho, e deve ser realizada em qualquer unidade regional ou escritório da Agência de Defesa localizadas em diversos municípios paraenses. Essa informação fará parte do Sistema de Integração Agropecuária, garantindo a emissão de guias de trânsito animal (GTA) e todas as atividades referentes à execução do Serviço Oficial de Defesa e Inspeção Agropecuária no Estado.

Desde 2022, a vacinação contra raiva animal é obrigatória em 50 municípios do Estado. Em caso de confirmação da doença, a Adepará faz o processo chamado de ‘busca ativa’ de novos casos e comunica os criadores locais em um raio de até 12 quilômetros da propriedade onde há o foco. Também são realizadas ações de educação sanitária.

Prevenção – Em 2022, no Pará foram vacinados contra a raiva mais de 10 milhões de animais (10.978.176), por meio do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, que investiga doenças neurológicas, principalmente a raiva em herbívoros. As atividades de vigilância epidemiológica para o controle dos transmissores da raiva, no ano passado, atingiram 54 municípios, com 219 ações de controle de 37 focos da doença.

O trabalho de monitoramento de morcegos hematófagos é realizado por 20 equipes da Agência, aptas a capturar animais quando há focos. Atualmente, cada Regional possui uma equipe treinada e equipada para realizar essas ações.

Notificação obrigatória – O produtor rural deve notificar a Agência de Defesa ao observar qualquer sintoma neurológico nos animais ou marcas de mordedura por morcegos hematófagos, além da presença de abrigos de morcegos na propriedade. No site da Agência estão os links para notificar casos suspeitos.

A notificação de suspeita de doenças nervosas deve ser registrada pelo canal oficial do Mapa, na internet. Deve-se informar o contato e a localização da propriedade, para atendimento pelas equipes de campo. A Portaria nº 8.272 de 2021 disponibiliza a lista de municípios onde a vacinação é obrigatória. O documento encontra-se no site da Adepará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação