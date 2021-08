Adepará fiscaliza safra de soja no sudeste paraense

A Adepará está realizando a fiscalização no Sudeste paraense para proteger a safra de soja das doenças Ferrugem asiática, o fungo conhecido como Phakopsora pachyrhizi. As atividades de proteção iniciaram no dia 3 de agosto e continuara até o dia 9 de setembro.

Os municípios que estão recebendo o acompanhamento durante esse período são os municípios de redenção, Santa Maria das Barreiras e Pau Dárco.

As fiscalizações fazem parte do período conhecido como vazio sanitário de soja, que tem como objetivo diminuir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática.

Foto: rede social adepara oficial