Adepará inicia hoje Campanha da Adepará

Cerca de 21.541.168 milhões de bovinos e 174.310 mil bubalinos serão vacinados, a partir do próximo dia 1º de maio, informa a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará). Será a primeira etapa da campanha de vacinação de 2021 contra a febre aftosa no Pará, na qual bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser vacinados até 30 de maio.

Hoje, o Pará tem cadastrado o número de 22.371.788 milhões de cabeças de gado. Mais de 60% de todo o rebanho paraense tem idade acima de dois anos, em aproximadamente 103 mil propriedades.

Nesta etapa da campanha, todos os municípios paraenses estão incluídos na ação, exceto o Arquipélago do Marajó e as cidades de Faro e Terra Santa, no Baixo Amazonas, que possuem etapas específicas de imunização.

“Atualmente, o Pará é um estado livre de febre aftosa, mas com vacinação e não podemos deixar de atender essa exigência para que não percamos os mercados que já conquistamos e, assim, podermos continuar alavancando nossa economia. Desta forma, para que o produtor não seja autuado ratificamos a importância de eles manterem suas obrigações em dia junto à Adepará”, explica o diretor geral da Adepará, Jamir Macedo.

Após vacinarem os animais, os produtores têm até 15 de junho para comprovar o ato. A autodeclaração da vacina poderá ser feita por meio do Sistema de Integração Agropecuária (Siapec). Além dessa forma, o produtor pode realizar a notificação em um escritório do município de origem da sua produção. Na ocasião, devem ser informados os dados do rebanho e da nota fiscal de aquisição da vacina.

A comprovação também poderá ocorrer presencialmente, mediante agendamento, no escritório da Adepará de origem da propriedade. Durante o atendimento deverão ser cumpridas as orientações dos servidores da Agência, para respeitar as medidas de proteção ao novo coronavírus e preservar a saúde de todos.

Com uma dose de 2 ml, a vacina contra a febre aftosa deve ser administrada através da via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio) do animal. Sempre importante ressaltar que o produtor rural deve adquirir sua vacina em uma revenda cadastrada junto a Adepará, vacinar seu rebanho e posteriormente realizar a notificação da vacina portando a nota fiscal de compra e quantitativo do rebanho.

Em maio de 2017, o Pará deu um passo importante na garantia da qualidade da carne paraense e na eficácia da preservação da sanidade dos animais, quando o Estado recebeu o reconhecimento internacional de área 100% livre da febre aftosa, durante a programação da 86ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Paris, na França. A entrega ocorreu em conjunto com outros Estados brasileiros que também alcançaram a certificação, como Amapá, Amazonas e Roraima.

Qualidade – O Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA) objetiva criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre de aftosa e ampliar as zonas de status livre da doença sem vacinação. Para realizar a transição dos status sanitários, foram considerados critérios técnicos e estratégicos. Para isso, o cumprimento calendário preconizado para a etapa de vacinação, objetivando a manutenção da sanidade do nosso rebanho.

“A união dos esforços públicos e privados, a infraestrutura dos serviços veterinários e os fundamentos técnicos são a base para a conquista. O objetivo agora é que o Brasil possa retirar a vacinação contra a febre aftosa de todos os estados brasileiros e comprovar um eficiente sistema de defesa sanitário animal do rebanho brasileiro. “ Explica a gerente de defesa animal Melanie Castro.

Para comprovar a vacinação, é necessário apresentar, além da nota fiscal de aquisição da vacina, a relação do rebanho, com a quantidade de animais, faixa etária e espécie trabalhada. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

Serviço: A Agência de Defesa Agropecuária está presente nos 144 municípios paraenses e disponibiliza a Ouvidoria para recebimento de denúncias. No site da Agência – há os endereços e contatos dos escritórios em todos os municípios. Os telefones para contato são: 3210-1101, 1105 e 1121. Caso a preferência seja por celular, o contato é o 99392-4264.

Por Manuela Viana (ADEPARÁ)

Fonte: Agência Pará