Adepará intensifica fiscalizações em municípios paraenses

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) trabalha constantemente, a partir de ações programadas ou não, para evitar que o consumidor paraense consuma produtos clandestinos, contribuindo efetivamente para a saúde humana, o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio no Pará.

No mês de junho, nos municípios de Eldorado dos Carajás e Marabá, na região sudeste, houve apreensão de mudas de laranjeiras, limoeiros e tangerinas que estavam sendo transportadas para plantio sem o devido registro fitossanitário, isto é, mudas clandestinas. Houve também apreensão de uma tonelada de açaí beneficiado de origem duvidosa e com transporte inadequado, no município de Abel Figueiredo. Cargas de pescado e camarão também foram aprendidas no Posto de Fiscalização Agropecuária (PFA) no município de Gurupi, no Estado do Maranhão.

Também ocorreram ações em postos móveis de fiscalização nos municípios de Rondon do Pará, Dom Elizeu, Ipixuna do Pará, Santa Luzia, Capanema e Bragança.

De acordo com Aldernei Simor, engenheiro agrônomo e coordenador de Postos da Adepará, são ações de importância sanitária e econômica.

“A Adepará trabalha contra qualquer tipo de comércio clandestino e irresponsável, e já projeta novos padrões para que seja feito um comércio livre respeitando o consumidor e, com isso, formalizando novas fontes de negócio e impulsionando o agronegócio paraense”, explicou Aldernei Simor.

Foto: DivulgaçãoNos postos de fiscalização da Adepará nos municípios do interior, as ações são planejadas e executadas em parceria com outros órgãos do Estado, como Polícia Civil e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

“Estamos intensificando as ações agora neste mês de julho, com o reforço de fiscais estaduais agropecuários, agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo, a fim de proporcionar maior abrangência e mais efetividade das ações”, finaliza Aldernei Simor, engenheiro agrônomo e coordenador de Postos da Adepará.

Para ter a garantia de que um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção que estão impressos no rótulo da embalagem. São eles:

-Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

-Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará

-Registro Artesanal da Adepará

-Serviço de Inspeção Federal (SIF)

-Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

Serviço – A Adepará está presente nos 144 municípios paraenses e disponibiliza a Ouvidoria para recebimento de denúncias.

No site da Agência há os contatos dos escritórios das regionais. Os telefones para contato são: 3210-1101, 1105 e 1121. Caso a preferência seja por celular, o contato é o (91) 99392-4264.