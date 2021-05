Adepará interdita outro abatedouro clandestino

Em continuidade à Operação Minotauro, na noite de ontem (20), as equipes da Polícia Civil, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) estiveram em Irituia, nordeste paraense, para interditar outro abatedouro bovino clandestino.

Foi constatado que o estabelecimento estava sem estrutura física e higiênica para realização de abate de bovinos. No local, haviam sido abatidas duas vacas e ainda haviam 16 animais vivos no curral, sendo dois bois e 14 vacas.

O abatedouro foi autuado por não ter registro e interditado em seguida. O responsável pelo local tentou impedir a fiscalização das equipes, soltando os animais vivos que ainda estavam no curral. Ele foi ouvido em auto de qualificação e interrogatório nos autos.

“A fiscalização da Adepará é feita pelo Grupo Agropecuário Tático, Técnico e Operacional, que é composto por servidores da Adepará, escolhidos e nomeados em portaria do diretor-geral. E esse trabalho é fundamental para evitar intoxicações alimentares”, disse o fiscal agropecuário Elton Toda, que é membro do Grupo Agropecuário Tático, Técnico e Operacional (Gatto), juntamente com os agentes agropecuários Daniel Silva e José Nobre Júnior.

As equipes conseguiram recuperar os animais e os encaminharam para um frigorífico registrado no serviço de inspeção da Adepará, no município de Castanhal.

Durante a perícia, foi constatada que os resíduos referentes ao abate dos animais estavam sendo descartados diretamente em área de preservação permanente. As práticas criminosas estão previstas nos artigos 54, parágrafo 2, inciso V; art. 60 e art. 69, todos da Lei 9605/98.