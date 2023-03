Adepará participa da Abertura Nacional da Colheita de Soja, em Santarém

Por exercer um trabalho importante no controle sanitário da cadeia produtiva, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) participou da Abertura Nacional da Colheita de Soja, realizada na manhã da última quinta-feira (09), em uma fazenda da comunidade de Tipizal, em Santarém. O evento, que contou com a presença do governador do estado, Helder Barbalho, é tradicional no setor Agro e ocorreu no Pará pela primeira vez, que foi escolhido pelos bons resultados nas últimas safras.

O diretor geral da Adepará, Jamir Macedo, comentou sobre a participação da Agência no setor, prevenindo doenças infecciosas causadas por fungos, principalmente o Fusarium, sendo o mais contagioso em seres humanos.

“A Adepará tem um papel fundamental no controle sanitário desta cadeia, executando ações que promovem a manutenção sanitária da produção, reduzindo os riscos de introdução do Fusarium em nossa lavoura, preservando a sanidade e qualidade do produto. Aliado a isto, um evento dessa magnitude reflete a pujança da produção paraense que ganha cada vez mais espaço e importância nacional”, destacou.

Em 2022, o país produziu mais de 123 milhões de toneladas de grãos, sendo o maior produtor mundial. E este ano, a safra deve ultrapassar 153 milhões de toneladas, representando 4,6% de crescimento em relação ao ano passado. Somente o município de Santarém possui 130.000 hectares de cultivo de soja.

Na Adepará, a Gerência de Pragas de Importância Econômica, que executa o programa Fitossanitário da Cultura da Soja, realiza o controle de doenças e pragas no território paraense, fortalecendo a cadeia produtiva.

Em fevereiro deste ano, a Agência realizou o cadastramento dos sojicultores no Estado. O cadastro tem por finalidade facilitar o monitoramento da cultura do grão.

É a partir do conhecimento das áreas com soja no estado que a Agência pode planejar e executar as ações de defesa fitossanitária, previstas no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS). O cadastro também é importante para regular e amparar a produção agrícola estadual, e ainda para a inserção em políticas públicas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará