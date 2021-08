Adepará percorre municípios para apresentar ações e metas do PPA 2021

Equipes da sede localizada em Belém discutem com as regionais o alinhamento para o uso adequado dos investimentos e o compartilhamento de ferramentas de gestão no agronegócio

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), por meio da Coordenadoria de Planejamento, está percorrendo as gerências regionais para apresentar as principais estatísticas da produção agropecuária municipal identificadas no balanço do primeiro semestre do Plano Plurianual (PPA) de 2021.

É uma oportunidade também de promover a troca de experiências e ouvir ideias e sugestões para a melhoria das ações para o segundo semestre vigente. Nesta terça-feira (03), a ação ocorre na regional Santarém, com representantes dos escritórios de Oriximiná e Almeirim.

O balanço do primeiro semestre do PPA de 2021 da Adepará, mostrou que as suas atividades estão ocorrendo conforme o planejado.De acordo com o coordenador de planejamento da Agência, Rogério Lourenço, todas as ações de defesa agropecuária são feitas para que não haja nenhum prejuízo na produção, evitando a introdução e/ou a disseminação de pragas ou doenças. As ações estão sendo encaminhadas para o cumprimento total das metas até o final de 2021.

“Criamos mecanismos para que a Adepará consiga alcançar seus objetivos, e as reuniões que estão sendo realizadas são um exemplo disso. Os servidores conhecem ferramentas de gestão, planilhas e as ações e metas a serem realizadas. A proposta é percorrer todos os 144 municípios paraenses. Queremos excelência no cumprimento do PPA”, comenta Rogério Lourenço, do planejamento da Adepará.

Índices

Até o momento foram classificadas 33.324 toneladas de grãos na área de classificação de produtos de origem vegetal, em 11 municípios paraenses. Na área animal, a manutenção de área livre de aftosa foi atendida em todos os municípios paraenses, totalizando uma vacinação de 98% do rebanho. A educação sanitária realizou no primeiro semestre 1.526 eventos em 132 municípios. A fiscalização agropecuária atingiu a marca de 41.523 ações ocorridas em 137 municípios paraenses.

Um total de 23.527 propriedades rurais foram inspecionadas em todo o estado.

“Esse desempenho reflete o compromisso de todos os setores da Agência no cumprimento de missão institucional em promover a sanidade e a qualidade da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e competitivo do agronegócio no Estado do Pará”, explicou Rogério Lourenço, do planejamento.

Os encontros já foram realizados nas gerências regionais de Castanhal, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Rondon do Pará, Soure e Breves.

Para Alex Hage, diretor Administrativo e Financeiro (DAF) da Adepará, a equipe de planejamento visita regionais com intuito de orientar servidores “para o uso correto das verbas e acompanhamento do PPA, valores para investimento nas gerências regionais, metas a serem cumpridas, avaliação dos resultados e alinhamento entre o edifício-sede e regionais. Isso é visão de planejamento”, explicou.

Agência Pará / Por Rodrigo Reis (ADEPARÁ)