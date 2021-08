Adepará realiza ações de combate à mosca-da-carambola na divisa do Pará e Amapá

A praga pode resultar em prejuízos de grandes proporções, incluindo perdas econômicas e impactos ambientais

O distrito de Monte Dourado, pertencente ao município de Almeirim, no Oeste do Pará, recebe até o dia 20 deste mês uma ampla ação de educação sanitária sobre a mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae), feita pela equipe local da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). O combate à praga no território paraense é uma das frentes de trabalho da Agência, que tem intensificado medidas para garantir a segurança das atividades agropecuárias.As ações são feitas pelos técnicos em feiras, residências e embarcaçõesFoto: Divulgação

A ação é realizada pela Adepará, em parceria com a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro) e a Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Amapá (SFA), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O município de Laranjal do Jari, no Amapá, também recebe a equipe de educação sanitária.

A mosca-da-carambola é identificada como quarentenária, e seus hospedeiros preferenciais são as frutas carambola, manga, maçaranduba, laranja, goiaba e jambo vermelho. A presença da mosca pode causar graves prejuízos à cadeia produtiva da fruticultura do Pará e do Brasil.

Durante as ações, os técnicos percorrem feiras locais, residências e embarcações, para distribuir materiais educativos à população. São três frentes de trabalho: combate, educação sanitária e fiscalização do trânsito.

Segurança alimentar – Segundo Vandeilson Belfort Moura, fiscal estadual agropecuário, da Unidade Local de Sanidade Agropecuária (Ulsa) de Parauapebas, erradicar a mosca-da-carambola no Estado permitirá o fim de restrições, como trânsito de produtos agrícolas entre os estados do Pará e Amapá.

“Nesse contexto, isso garantirá segurança alimentar, competitividade e sanidade dos frutos hospedeiros da praga, ampliação de mercados, gerando emprego, renda e desenvolvimento social”, explicou.

Equipe técnica responsável pelas ações em Monte DouradoFoto: DivulgaçãoAinda de acordo com Vandeilson Moura, a ação tem alcançado e despertado a atenção e colaboração de moradores de dois municípios, “seja nas casas, ruas, embarcações, escolas, terminais de passageiros, a população tem sido muito receptiva e disposta a continuar combatendo, e alcançar a erradicação da mosca-da- carambola na região”.

Além de Vandeilson Moura, participam da ação de educação sanitária a agente fiscal agropecuária Andressa Bentes, da Unidade Local de Sanidade Agropecuária (Ulsa) do município de Alenquer, e Soraya Martins, auxiliar administrativo da sede.

Impactos – A praga pode resultar em prejuízos de grandes proporções ao País, incluindo perdas econômicas e impactos ambientais. Entre as ações de educação sanitária realizadas pelos técnicos da Adepará estão palestras educativas, cursos, treinamentos, abordagens e orientações.

As atividades são desenvolvidas por agrônomos, técnicos agrícolas e auxiliares de campo vinculados à Agência, que recebem a devida capacitação para atuar em todos os municípios do Estado, em consonância com o Programa Nacional de Erradicação da Mosca-da-Carambola

.Por Rodrigo Reis (ADEPARÁ)