Adepol I

Aproximam-se as eleições na Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará – Adepol. A atual diretoria é formada por policiais veteranos, vários deles, já aposentados. Entretanto, a chamada “safra nova”, quer mudanças e, para tal, já estaria organizando uma chapa de oposição, com apoio, comenta-se nos bastidores, de policiais do alto escalão na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Civil, e da Delegacia Geral.