Adidas lança a bola oficial da Copa do Mundo do Qatar

A Fifa e a Adidas divulgaram nesta quarta-feira (30) a Al Rihla, bola oficial que será utilizada na Copa do Mundo deste ano, no Qatar.

Al Rihla significa “a viagem” em árabe e é inspirada na cultura, arquitetura, barcos e na bandeira do Qatar. Segundo a Fifa, as cores em um fundo perolado representam o país-sede da Copa do Mundo e a velocidade cada vez maior do jogo.

“Projetada de dentro para fora usando dados e testes rigorosos nos laboratórios da Adidas, em túneis de vento e em campo pelos próprios jogadores de futebol, a Al Rihla oferece os mais altos níveis de precisão e confiabilidade no campo de jogo, em parte devido ao seu novo formato de painel e texturas de superfície”, disse a entidade, em nota.

“O jogo está ficando mais rápido e, à medida que se acelera, a precisão e a estabilidade no ar se tornam extremamente importantes”, afirmou Franziska Löffelmann, diretora da Adidas.

“O novo design permite que a bola mantenha uma velocidade significativamente maior enquanto viaja pelo ar. Para o maior palco global de todo o esporte, nos propusemos a tornar o impossível possível com inovação radical, criando a bola da Copa do Mundo da Fifa mais rápida e precisa até hoje”, acrescentou.

A bola também é sustentável. A Al Rihla é a primeira bola de uma Copa do Mundo feita exclusivamente com tintas e colas à base de água.

Fonte: SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Foto: Divulgação/Adidas