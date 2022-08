Adidas lança fones de ouvido com painéis solares e autonomia de 80 horas

A Adidas lançou na quarta-feira (17), em parceria com a Zound Industries, seus novos fones de ouvido RPT-02 SOL, que contam com painéis solares. Assim, os fones podem ser carregados com luz natural ou artificial.

Além disso, eles contam com uma grande autonomia de bateria de quase 80 horas, praticamente dobrando a autonomia do seu antecessor RPT-01, que durava cerca de 40 horas. Nos fones RPT-02 SOL, a Adidas usou uma tecnologia que não é tão comum nos fones de ouvido, o carregamento solar, mas eles também podem ser carregados na tomada por um cabo USB-C.

Vale ressaltar que o fone da Adidas não é à prova d’água, mas contém a classificação IPX4, e assim consegue lidar com suor, respingos e até chuvas mais leves sem nenhum problema.

Além disso, os fones solares RPT-02 SOL da Adidas contam com controles de mídia e volume, assim com um indicador que ajuda a encontrar a melhor luz para fazer o carregamento.

Como funciona o carregamento solar dos fones Adidas?

Mas, como funciona a tecnologia usada pela Adidas nesses fones? A alça é coberta pelo material solar Powerfoyle, da empresa sueca Exeger, fino e leve o suficiente para ser aplicado em plástico.

O Powerfoyle permite que o carregamento aconteça não só com a luz do sol, mas também com iluminação artificial. Esse mesmo material foi usado pela Urbanista recentemente nos Phoenix Buds, seus novos fones TWS carregados por energia solar.

Os fones Adidas RPT-02 SOL custam US$ 229 (cerca de R$ 1.190) e estarão disponíveis nos Estados Unidos no dia 23 de agosto.

Fonte: Olhar Digital

Via Engadget e The Verge.