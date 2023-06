Adilson Brasil é o décimo primeiro entrevistado do Podcast de A Província do Pará

Conheça a história do locutor esportivo que começou sua carreira na Rádio Super Marajoara

Nesta quinta-feira (01) o grande locutor esportivo Adilson Brasil, estará participando do 11° Episódio do Podcast de A Provincia do Pará, a partir das 20h, para uma entrevista memorável, com a jornalista Marina Moreira. Adilson vai contar um pouco sobre como começou sua carreira na comunicação, que já soma 26 anos de atuação.

Formado em jornalismo, Adilson Brasil iniciou sua profissão no ano de 1999, começou como estagiário na Rádio Marajoara, onde logo mais integrou a equipe dos Titulares do Esporte, no programa Marcha dos Esportes que até hoje acontece na Rádio Marajoara e também na Tv Canal 50.1, onde passou um bom tempo, até surgir outras oportunidades em outros veículos de comunicação, como a Rádio Rauland, e em seguida na Rádio Clube onde atua até hoje.

Foram 19 anos ininterruptos no Grupo RBA, no momento, Adilson está afastado das atividades para cuidar da saúde, diagnosticado com leucemia, o locutor está há dois anos e quatro meses se cuidando contra a doença.

Em 2015, Adilson atuou no programa Os Donos da Bola na RBA ao lado de Paulo Fernando, Jorge Anderson, e o saudoso Ronaldo Porto, o programa ficou no ar durante cinco anos, nessa época o locutor era bastante requisitado, sendo convidado para participar de outros programas de esporte, fora da casa, como por exemplo no SBT Esporte Pará, comandado por Plácido Ramos. Além dessa experiencia pela TV, nesse ano de 2023, Adilson também ficou à frente de um programa independente na TVM Canal 16.1, que se chamava Programa Papo Esporte.

Adilson Brasil é um locutor bastante versátil, pois atua como cerimonialista de eventos, é dublador de vídeos curtos publicados nas redes sociais, é amante de designer de artes onde ele mesmo produz e edita.

Antes de entrar no universo da locução esportiva, naquela época o locutor admirava os programas românticos da rádio paraense, como por exemplo o programa Go Times. Mas como a oportunidade apareceu para fazer parte da equipe de esportes do Grupo Marajoara, ele abraçou com garra e fez dessa chance o seu ofício.

Para saber mais curiosidades e também saber sobre a vida e a carreira do locutor esportivo, acompanhe na integra no Podcast de A Província do Pará.

Adilson Brasil 11° Entrevistado do Podcast de A Província do Pará

Foto: Reprodução