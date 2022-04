Adoçantes de refrigerantes podem danificar o fígado, indica estudo preliminar

Um estudo preliminar mostra que dois tipos de adoçantes presentes em alguns refrigerantes sem açúcar podem ser prejudiciais ao fígado. Basicamente, esses produtos atrapalham o desempenho de uma proteína que atua na eliminação de substâncias tóxicas ao corpo humano.

A pesquisa foi feita pelo Medical College Of Winsconsin, nos Estados Unidos, e foi revelada em caráter inicial no Experimental Biology 2022. Os resultados ainda devem passar por revisão antes de serem publicados em uma revista científica.

Efeitos dos adoçantes no corpo humano

Foram analisados os adoçantes acessulfame de potássio e sucralose, ambos atuam na glicoproteína P. “Observamos que os adoçantes afetaram a atividade da glicoproteína P nas células do fígado em concentrações esperadas pelo consumo de alimentos e bebidas comuns, muito abaixo dos limites máximos recomendados pelo FDA”, explicou a líder da pesquisa, Stephanie Van Stichelen, ao site da instituição.

As doses utilizadas foram justamente aquelas recomendadas pela Food and Drug Administration, a agência reguladora dos EUA. Um estudo anterior feito pelo mesmo grupo já havia indicado que adoçantes nutritivos causavam alterações no fígado de camundongos filhotes.

Os resultados mostram que os efeitos no organismo são de curto prazo já que afetam diretamente a metabolização do fígado. No entanto, novos estudos vão ser feitos para determinar as consequências a longo prazo dos danos.

Fonte: Olhar Digital