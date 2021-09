Adolescente britânico é operado após inserir cabo USB no pênis

Jovem de 15 anos queria medir o tamanho do órgão genital e acabou com o objeto preso dentro de sua uretra

Um caso nada comum foi relatado num estudo publicado no último sábado (11/9) na revista médica Urology Case Reports: um adolescente de 15 anos do Reino Unido teve que passar por uma cirurgia de emergência depois que um cabo USB ficou preso em sua uretra quando tentava medir o tamanho do pênis.

De acordo com o jornal americano New York Post, o incidente supostamente começou depois que um menino de 15 anos, que não teve a identidade revelada, claro, foi levado pela curiosidade sexual e acabou inserindo um cabo USB na uretra.

FONTE METROPOLES