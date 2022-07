Adolescente de 13 anos é encontrada morta e com corpo queimado no sudoeste do Pará

O corpo de uma adolescente de 13 anos foi encontrado queimado as margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), na entrada da Vila do Distrito Alvorada, km 140, município de Uruará, sudoeste do Pará, na noite da última terça-feira, 5.

Segundo informações da Polícia Civil, o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, foi acionado para fazer a remoção do cadáver que foi encontrado por populares. A vítima foi identificada como Wanessa Santos da Silva, de apenas 13 anos.

A adolescente era conhecida pelo apelido de ‘”Vanessinha”, e estava desaparecida desde o último sábado, 2. Ainda segundo informações de populares, a menina era dependente química e morava na vila do Distrito Alvorada.

A Polícia Civil vai investigar o caso e a causa da morte não foi informada.

Fonte: Portal Tailândia