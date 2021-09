Adolescente de 14 anos é morto em cela do Centro de Internação de Marabá

O adolescente E.F.L., de 14 anos, que cumpria medida socioeducativa por estar em conflito com a lei, foi assassinado por um colega infrator dentro de uma cela do Centro de Internação do Adolescente Masculino (Ciam), em Marabá, na Região Carajás, sudeste do Pará.

Segundo as primeiras informações fornecidas pela polícia, ele morava em Xinguara e foi morto com golpes de lâmina de barbear, dentro da cela que ocupava com o acusado, de 17 anos, na madrugada desta sexta-feira (24).

Agentes da Polícia Civil e da Perícia Criminal estiveram na cena do crime, fazendo os levantamentos da ocorrência e o delegado Vinícius Cardoso das Neves, titular da 21ª Seccional Urbana de Marabá, disse que o caso ainda está em apuração. A direção do Ciam ainda não se manifestou sobre o crime.

Segundo o delegado, o autor do crime disse que, durante a madrugada de hoje, a vítima tentou matá-lo usando uma lâmina de barbear, mas ele conseguiu dominar o adolescente, tomou a lâmina e o matou com golpes no pescoço e nos pulsos.

Conforme o delegado, o autor do crime responderá por ato infracional análogo a homicídio qualificado, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O inquérito foi aberto na Delegacia de Menores. A direção do Ciam deve abrir processo administrativo para tentar descobrir como a lâmina foi parar na cela.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação