Adolescente de 15 anos é apreendido por tentar estuprar idosa de 73 anos

Na segunda-feira, 31, um adolescente de 15 anos, foi apreendido por suspeita após tentar estuprar uma idosa, de 73 anos. De acordo com a Polícia Civil de Amambai, no Mato Grosso do Sul, o suspeito foi indicado por vizinhos da vítima.

A polícia cita que a idosa estava na cozinha de sua residência, quando foi surpreendida por um jovem que entrou pela porta da sala, a agarrou à força e passou as mãos nas partes íntimas da vítima. Em desespero, a mulher gritou por socorro e o suspeito fugiu, mas a vítima com auxílio dos vizinhos acionou a Polícia Civil, que encontrou o adolescente. Ao ser interrogado pela polícia, o jovem confirmou o ataque e chegou a dizer que “queria uma chance para dar uma namoradinha”. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e está sob investigação.

Fonte: G1