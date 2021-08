Adolescente de 15 anos é morta esfaqueada na orla de Tucuruí, no PA

Crime foi no domingo.

Uma adolescente de 15 anos foi morta esfaqueada na madrugada do último domingo (8) na avenida Getúlio Vargas, Orla do Cais, bairro Matinha, em Tucuruí, sudeste do Pará.

Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Geovana Silva Ferreira, e uma amiga estavam em uma festa, quando ao saírem sofreram uma emboscada. Dois homens abordaram as duas. Uma delas conseguiu fugir.

A Polícia Civil informou que a Superintendência Regional do Lago de Tucuruí realiza diligências para identificar e prender o autor da morte da adolescente. Ainda segundo a PC, um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime.

Qualquer informação que possa ajudar à PC na investigação pode ser repassada para o disque-denúncia, 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

Por G1 PA — Belém

Foto: Reprodução / Correio dos Carajás