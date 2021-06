Adolescente de 16 anos é apreendida como suspeita de envolvimento na morte de bombeiro Alan Tadeu

A Polícia Civil apreendeu, nesta quarta-feira (16), uma adolescente de 16 anos apontada como suspeita de envolvimento na morte do bombeiro militar Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 5 de junho, após ter saído de uma festa na Cidade Nova, em Ananindeua. O corpo do bombeiro foi encontrado, ao lado de outros três corpos, em um cemitério clandestino em uma propriedade particular ás margens da rodovia BR-316.

De acordo com a PC, denúncias anônimas indicaram a adolescente como a pessoa responsável para atrair a vítima para a morte. Ela foi encontrada no condomínio residencial Levilândia. Ainda segundo a polícia, a adolescente vai prestar depoimento na Divisão de Homicídios nesta quarta-feira, em Belém.

Entenda o caso

O bombeiro Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos. desapareceu no dia 5 de junho após sair de uma boate na Cidade Nova, em Ananindeua. Sua moto foi encontrada abandonada na travessa Tavares Bastos. A família teve informação do desaparecimento após ele não ter ido ao plantão de domingo.

Na última sexta-feira (11), um cemitério clandestino foi encontrado em um terreno particular próximo na rodovia BR-316, em Ananindeua. No local havia quatro corpos. A família do bombeiro identificou um dos corpos sendo de Alan.

Rômulo Matheus Farias Xavier, de 23 anos, é uma das vítimas que também foi identificadas. Ele havia saído de casa para conhecer uma mulher que conheceu pela internet, segundo a família, e desapareceu na última sexta (4).

Fonte: g1